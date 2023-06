Actualización catastral: barrios que se ‘estrenan’ en el mapa de Cartagena

Las veces que nos acercamos a las empresas de servicios públicos nos decían que no aparecíamos en la base catastral, que no podían hacer nada, que había que esperar la actualización”:

Amaury Morelo, líder comunal de Isla de León.

Otra mirada catastral

“La actualización catastral es realmente un ejercicio comprometido, no es simplemente llenar una lista de chequeo. Es tener la disposición y la voluntad de llegar con el mensaje y lograr la participación de los miembros de la comunidad. Así no solo se incorporan barrios, también se desarrollan capacidades para asumir una ciudadanía responsable, debidamente informada e identificada, con capacidad de ejercer derechos y asumir sus obligaciones”, asegura María Rosario Piñeres, Líder territorial de GO Catastral.

Con estos nuevos barrios incorporados al mapa catastral, se entregó también a la Alcaldía de Cartagena un importante insumo con fines multipropósito, fundamental para la toma de decisiones en materia de ordenamiento territorial, urbanismo y políticas públicas.

“Esta es una herramienta de ordenamiento, permite que haya articulación entre todos los que tienen intereses en un espacio geográfico. Es sin duda un punto de partida clave para organizar y avanzar en pro del desarrollo del territorio y de las personas”, finalizó Piñeres. (Lea aquí: Actualización cartográfica y catastral: ¡A tributar por Cartagena!).

