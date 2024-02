Banco Caja Social destina US$30 millones para su plan de inversiones 2024

No obstante, el banco no fue ajeno a los impactos del entorno y “claramente la calidad de la cartera ha sido afectada. Cuando a los agentes económicos, las personas, los empresarios, las empresas no les va bien, eso termina afectando sus niveles de capacidad de pago y por ende eso termina llegando al sector financiero en términos de sus indicadores de calidad de cartera”, precisó Prieto.

Destacó los avances del banco en su proceso de transformación y consolidación. El banco cerró el 2023 con 6.093 puntos de servicio, distribuidos así: una red de oficinas de 237 sucursales, 362 cajeros electrónicos propias, 2.400 corresponsales bancarios y adicionalmente cerca de 2.500 cajeros de la red Servibanca, que están al servicio de los clientes sin costo alguno. La reducción de oficinas físicas ha sido mínima. Pasaron de 242 oficinas en el 2022 a 237 el cierre del año pasado.