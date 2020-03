¿La VIS en altura está bien ubicada en Cartagena?

Jaime Correa Vélez, arquitecto restaurador cuestionó los sitios y precisó que “Hay unas diferencias entre las necesidades que arroja el mercado inmobiliario y las necesidades insatisfechas que tiene la VIS. Las comunidades claramente viven en el medioevo’ Hay 25 asentamientos humanos en la periferia de la ciudad que viven en el medioevo y estamos en pleno 2020. Eso no tiene presentación”. Reclamó planes de VIS en las cabeceras corregimentales.

LA VISIÓN DISTRITAL

Néstor Castro Castañeda, gerente de Corvivienda le recordó a los asistentes al conversatorio que “en este momento estamos en el proceso de construcción del Plan de Desarrollo del Distrito, será la carta de navegación en lo que tiene que ver con las políticas de vivienda”.

Dijo que desde Corvivienda se manejan tres líneas misionales o estratégicas que son las ofertas de VIP y las VIS, vivienda nueva; mejoramiento de vivienda, y legalización y titulación de predios. No obstante, en los últimos años la labor misional se enfoca en el tema de vivienda sin tener en cuenta un concepto general que tiene que ver con el equipamiento público, es decir, el entorno. Anunció la revisión de la misionalidad de Corvivienda, que es el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana. En este segundo aspecto no se han generado mayores acciones en los últimos años. Una de las propuestas para incorporar en el Plan de Desarrollo Distrital es que se despierte ese concepto y de manera articulada, no solo con las diferentes secretarías, sino con el sector privado”, aseguró.