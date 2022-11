Ecopetrol anuncia inversiones para producir más hidrógeno

Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.

La reforma tributaria

Frente a la reforma tributaria, aprobada por el Congreso y lista para sanción presidencial, Bayón dijo que: “Desde el punto de vista de Ecopetrol el impacto es menor de lo que habíamos estimado inicialmente. Se protegen las zonas francas, no solo para el desarrollo de los yacimientos costa afuera (offshore) sino la de la Refinería de Cartagena. Y el tema de tener una sobretasa en el impuesto, particular de las exportaciones, ligado al precio, lo que es una buena noticia, es algo que sucede en varias partes del mundo. Si la industria está generando más ingresos y tiene la posibilidad de tener más utilidades yo no veo ningún problema en que paguemos un poco más y el que esté ligado a precios, permite que cuando el precio baje vuelva a los niveles donde estaba”.