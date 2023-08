El Distrito ya recaudó el 97% de su meta de 2023

A corte del 27 de agosto de 2023, el Distrito de Cartagena había recaudado 827.530,7 millones de pesos por concepto de sus cuatro principales tributos: Predial, Industria y Comercio, Sobretasa a la Gasolina y Delineación Urbana. Esos ingresos representaron el 97% de la meta de recaudo que para el año completo se presupuestó en $856.091,9 millones. (Lea aquí:Predial: se acaba la ‘zanahoria’ y llegó el ‘garrote’ para los morosos). Las anteriores cifras hacen parte del balance que la secretaria de Hacienda, Diana Villalba Vallejo, presentó ante la ciudadanía en el Salón Vicente Martínez Martelo, de la Alcaldía, dentro del espacio institucional Finanzas Sanas, de esa secretaría.

73.978,2 millones de pesos suman los recaudos por recuperación de cartera del impuesto Predial del Distrito a corte del 27 de agosto de 2023, reportó la Secretaría de Hacienda Distrital.

Por impuestos, el mejor desempeño lo tuvo el de Industria y Comercio, que a 27 de agosto ya había cumplido y superado la meta del año con recaudos por $462.583,7 millones, con un cumplimiento del 104% frente a la meta del año, estimada en $443.909,6 millones.

Villalba Vallejo atribuyó los buenos resultados de la Secretaría a que “cuando nos concentramos en trabajar, en producir unos resultados, tarde o temprano ese resultado se va a dar. Nos hemos dedicado a eso, a hacer la tarea, con técnica, con transparencia, con responsabilidad y concentrados en que el ejercicio es Cartagena. Pero también hay que tener a los mejores profesionales, las mejores herramientas tecnológicas y tener buenos socios para asentar la cultura tributaria”. (Lea aquí: ¡Impuestos distritales!: contribuyentes se meten la mano al bolsillo).

REACCIÓN DE FUNCICAR

Carolina Calderón, directora de Funcicar, dijo que “lo primero es valorar el espacio de petición y rendición de cuentas que está propiciando la administración antes del ejercicio de rendición de cuentas que es esta misma semana. Eso permite profundizar sobre algunos temas”. Frente a la presentación realizada por la secretaria de Hacienda Distrital, Diana Villalba, la dirigente indicó: “la ciudadanía tiene que estar muy atenta a lo que hay que mantener en cuanto a la gestión tributaria y en cuanto al saneamiento fiscal. Sin embargo, es muy importante que la administración nos detalle puntos vulnerables y riesgos que se puedan presentar a futuro. Estas son alertas que como ciudadanía debemos comenzar a trabajar para hacerle control a los próximos gobernantes”.

HABLA EL ALCALDE DAU