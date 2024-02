Empresarios, a renovar los registros públicos en la CCC

Para el 2024, la meta de la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC) es cerrar con más de 37 mil empresarios activos. La entidad formuló un llamado a los comerciantes y empresarios a renovar, oportunamente, los distintos registros que administra.

César Alonso Alvarado Barreto, director de Servicios Registrales, Arbitraje y Conciliación de la entidad, recordó que los registros públicos que maneja la Cámara son: Registro Mercantil, Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro, Registro Único de Proponentes, Registro Nacional de Turismo (RNT), Registro de Veedurías Ciudadanas, Registro de Apoderados de ONG extranjeros, Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro del sector solidario, Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranzas; y el Registro de Vendedores de Juegos de Suerte y Azar. (Lea aquí: Presidente Petro pone sus fichas en la Junta Directiva de la CCC).

La fecha máxima de renovación de estos registros es hasta el 1 de abril de 2024, a excepción del Registro Único de Proponentes, cuyo plazo vence el 5 de abril. No obstante, Alvarado instó a los empresarios a renovar ya, a no esperar el último día. Ese proceso se puede hacer a través de la página web www.cccartagena.org.co o de manera presencial en las oficinas de la entidad.

Para el 2024, los servicios registrales tuvieron un incremento de ley cercano al 11%.

A 31 de diciembre de 2023, la Cámara de Comercio de Cartagena tenía más de 36 mil empresas activas.

Los puntos de atención presencial son: Cartagena, Sede Centro (lunes a jueves de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Los viernes el cierre es a las 4:00 p.m.) y Ronda Real, en el sector Bomba El Amparo (lunes a jueves de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y el viernes hasta las 3:30 p.m. Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.) y en las seccionales de Turbaco y El Carmen de Bolívar (de lunes a viernes de 7:30 a.m. a la 1:00 p.m.).