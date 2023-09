Empresas Públicas de Medellín: cómo va Hidroituango y el proceso Tigo-UNE

“Para que una dilución ocurra en el caso de la participación de EPM en UNE, tiene que haber un trámite ante el Concejo Distrital de Medellín, pero la posición de que se nos fue presentado hoy es que no se requiere. Yo creo que independiente que se requiera o no, ¿cuál es el miedo de contarle a los representantes del dueño qué es lo que se pretende hacer con UNE?”, dijo Carrillo.

Adicionalmente hizo referencia a la posición que, según el gerente, podría tomar el Gobierno Nacional.

“Yo creo que el presidente es un promotor de las empresas públicas. Nosotros no queremos ventajas, nosotros no queremos que de manera arbitraria se nos dé algo que no nos hemos ganado. Nosotros queremos garantías para proteger el patrimonio público y yo estoy seguro que el Presidente nos las va a otorgar”.

Hidroituango

Frente al tema de Hidroituango explicó que esta central eléctrica generará 2.400 megavatios con las ocho turbinas que tendrá el proyecto, lo que representa 17% de la energía que consume el país.

Las cuatro primeras turbinas tienen compromisos adquiridos, por lo que es imperativo que entren en funcionamiento. Actualmente, la empresa tiene en funcionamiento las dos primeras, pero el gerente general anunció que las turbinas tres y cuatro entrarán en funcionamiento para la primera semana de noviembre. Lee también: Bolívar promueve sus destinos de naturaleza y aventura en el CNTM.

Así mismo, dijo que dentro de las próximas semanas se concretaran las firmas que harán parte de la construcción del inicio de la primera etapa del segundo tramo de Hidroituango y que esta entrará en funcionamiento para 2026 o 2027.