“Estamos entregando en el último mes casi $3,5 billones a la economía”

- ¿Cómo van a controlar también el tema de los intereses, para que no se vayan a dar excesos por parte de los bancos en las tasas que se van a cobrar?

Porque nosotros somos un banco de segundo piso. Solo una, en la que estamos autorizados a prestar de manera directa, que es la de servicios públicos, que son recursos que vienen directamente de la Nación al cero, el resto como no lleva recursos de tasa compensada van a través del sector financiero, pero estamos trabajando de la mano con los bancos comerciales para el desembolso muy rápido y muy oportuno de todas estas líneas. Hemos cuidado muchísimo los topes, para cubrir la mayor cantidad de sectores y poder irrigar la mayor cantidad de liquidez a la mayor cantidad de beneficiarios.

La próxima semana estaremos lanzando la línea ‘Compromiso Salud’, por 256.000 millones de pesos, que sale precisamente para las necesidades del sector salud. Va hasta por cinco años, con un año de periodo de gracia, y tendrá el IBR + 0 %. Como es una línea tradicional de Findeter, aquí los bancos pueden cobrar hasta 400 puntos básicos de intermediación, pero les estamos pidiendo que no vayan hasta más de 200 puntos, para poder irrigar estos recursos tan importantes para un sector golpeado y que pueda hacer pagos de nómina, compra de insumos, pago de proveedores, el funcionamiento normal de sus empresas. Tenemos ya mucha cola de entidades pidiéndonos recursos para el sector salud.

La línea de ‘Compromiso Colombia’ la lanzamos el 3 de abril por 713.000 millones de pesos y estaba dirigida al sector público y privado en los segmentos financiables por Findeter. Esta línea se copó y ya no tenemos ni un peso. Hemos desembolsados hasta ahora 262.000 millones de pesos y estamos próximos en esta semana y la siguiente a desembolsar el resto, pero ya está absolutamente comprometida, es decir, en un mes se fueron 713.000 millones de pesos.

Esta es una línea que va directo con Findeter, enmarcada en el decreto 581 del 15 de abril de 2020, en donde nos autorizaron a entregar estos recursos de manera directa, sin pasar por la banca comercial. Son 3965 empresas que vamos a cubrir en todo el país y estamos seguros que van a cubrir al 100 % de las empresas para que puedan tener la liquidez y no se vean afectados en la prestación del servicio. Esperamos empezar a recibir una gran cantidad de solicitudes, porque ya se venía socializando con los gremios y las empresas. Ellos saben la documentación que deben entregar y al final los ministerios de Vivienda o de Energía nos dirán cuáles son los recursos que autorizan girar de acuerdo con el histórico de la facturación que han tenido en esos estratos.

También lanzamos la línea de crédito para empresas de servicios públicos domiciliarios, que es hasta por 2 billones de pesos, y lo que busca es que en el marco de los decretos que expidieron los ministerios de Vivienda y Minas, buscamos darle a las compañías la liquidez que dejan de recibir por el no pago de los servicios de estratos 1 y 2, para que las empresas no se vean afectadas en la prestación de los servicios de agua, energía y gas, y para que puedan diferir esos pagos a 36 meses con el 0 % de interés.

Esta línea de redescuento sale a tres años, con un año de periodo de gracia, buscando ponerle un tope a los municipios más grandes y las gobernaciones para que no se vayan a llevar la mayor cantidad de recursos. Por eso estamos poniendo unos montos máximos por municipio de hasta 15.000 millones de pesos, y por departamento hasta 20.000 millones de pesos, con una tasa de interés del IBR + 1,85 % a través de la banca comercial. Aquí ningún banco podrá cobrar más de 200 puntos básicos sobre la tasa que nosotros estamos dando.

Estamos lanzando una línea de crédito que se llama ‘Compromiso Territorios’, por 500.000 millones de pesos, con el fin de apoyar a los municipios y departamentos del país en el fortalecimiento de sus finanzas. A través de ella buscamos darles liquidez en este momento que están dejando de recibir sus ingresos por el no pago de los impuestos, para que los mandatarios locales puedan utilizarla para el empleo, insumos, dotación, para lo que necesiten de recursos que se han visto afectados.

- ¿Qué garantías hay para el pago de estas líneas de crédito una vez se haya superado toda esta emergencia?

Nosotros básicamente sabemos que esto no va a ser indefinido y vamos a tener un menor recaudo impositivo en los territorios, por eso obviamente como riesgo de banco que asumimos estamos cuidando muchísimo esa capacidad de endeudamiento que tienen los territorios y las empresas, para que no estén sobreendeudados y después no puedan pagar y terminen al final quebrados. Estamos buscando dar ese equilibrio entre la liquidez y lo que pueden pagar, para que sea un endeudamiento sano, para que cuando esto acabe puedan seguir operando sin ningún contratiempo.

- ¿Desde Findeter se viene trabajando en nuevas líneas de crédito para irrigar más liquidez a la economía o acá termina el aporte de la entidad?

La orden que tenemos del Gobierno Nacional es seguir pensando en nuevas líneas que de verdad toquen a la mayor cantidad de beneficiarios, entonces venimos trabajando de la mano de los ministerios otras líneas en educación, vivienda, energía; y depende también de cómo veamos la liquidez estaríamos lanzando la segunda parte de ‘Compromiso Colombia’, claro que siempre bajo la sombrilla del Ministerio de Hacienda. El gobierno, en cabeza del presidente Iván Duque, no para, buscando precisamente dar y extender beneficios y liquidez a la mayor parte de la población.