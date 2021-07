Sector turístico tendría más incentivos tributarios

El Proyecto de Inversión Social que radicó ayer el Gobierno nacional en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la República propone extender beneficios tributarios establecidos en la Ley de Turismo (Ley 2068 de 2020), para impulsar la reactivación económica de esa industria, señaló la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana.

Los beneficios tienen que ver con la suspensión temporal del pago de la sobretasa a la energía, la exención del IVA para los servicios de hotelería y la extensión del plazo para renovación del Registro Nacional de Turismo (RNT) hasta el 31 de diciembre de 2022.

Según la ministra, quien adelantó la gestión para que estos tres beneficios quedaran incluidos en la iniciativa que se puso ayer a consideración del Legislativo, las exenciones del pago a la sobretasa de energía y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), han permitido a los prestadores de servicios turísticos afrontar las medidas de aislamiento y el cierre de fronteras que fueron decretadas para hacerle frente al COVID-19.

La ministra recordó que las decisiones de aislamiento y cierre afectaron la dinámica que traía el desarrollo turístico. Por ejemplo, de los 310.000 visitantes no residentes que llegaron al país en septiembre de 2019, la cifra pasó a 15.000 en el mismo mes de 2020. Además, el transporte terrestre de pasajeros pasó de 11 millones mensuales en 2019 a menos de 2,5 millones por mes en 2020 (entre abril y diciembre). Esta disminución se tradujo en una caída del valor agregado del sector de $17 billones, según el reporte del Dane. No obstante, explica Lombana, los beneficios tributarios ofrecidos por el Gobierno permitieron a los empresarios mantener a flote sus negocios durante los cierres.

“Esos incentivos motivaron la reactivación sectorial desde octubre de 2020 e hicieron posible que a febrero de 2021 se contara con cerca de 400 mil visitantes no residentes adicionales y con 4,2 millones de pasajeros terrestres en promedio al mes”, precisó.

“Este apoyo permitirá que los Prestadores de Servicios Turísticos tengan mayores posibilidades de crear trabajos y generar utilidades, mientras la demanda vuelve a los niveles de 2019”, agregó.

También se refirió a la importancia de aumentar el plazo para la renovación del Registro Nacional de Turismo hasta el 31 de marzo de 2022.