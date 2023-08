Revisión del TLC con EE. UU.: a Fedegán le suena la propuesta

María Claudia Lacouture, directora de AmCham Colombia.

Balanza comercial

Fedegán recordó que la balanza comercial láctea y cárnica con EE. UU. es deficitaria. Mientras los ganaderos enviaron el año pasado US$ 10,1 millones en leche y derivados, desde Estados Unidos llegaron más de US$135 millones en estos productos. En carne no hay admisibilidad para entrar a USA, pero las importaciones desde el país del norte alcanzaron 7.871 toneladas por US$ 16,9 millones en 2022. Los beneficios para el sector ganadero colombiano no han sido los esperados, dice Fedegán.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, destacó que ese TLC permite acceso a 10.500 partidas arancelarias, antes eran 5.500.

Recordó que “una renegociación del TLC requiere de la voluntad de los dos gobiernos y en el caso de Estados Unidos, también se necesita aprobación de su Congreso. Teniendo en cuenta las elecciones que se avecinan en EE.UU. y sus temas de política interna, no se ve que exista un interés de renegociar con Colombia. En cambio, sí hay posibilidades de revisar el acuerdo”.

Si Colombia desea renegociar el Tratado con Estados Unidos, es importante que el país conozca con precisión cuáles son los temas que quiere cambiar y tener en cuenta que un aumento en los aranceles a productos que hoy importamos desde EE.UU. podría generar incremento de precios y ser un nuevo golpe en la lucha contra la inflación, señaló la dirigente.

Algunos ejemplos

Lacouture dijo que “para el caso del maíz, mencionado por el presidente Gustavo Petro, Colombia apenas produce 250 mil toneladas de los 5 millones de toneladas que consume anualmente tanto para consumo como para insumo de alimentos como el pollo, el cerdo y el huevo. Previo a la entrada en vigencia del TLC con EE.UU. los principales proveedores de este producto eran Argentina y Brasil, procedencia que cambió gracias al menor arancel desde Estados Unidos”.