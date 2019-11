Fedegán rechaza ‘freno’ a exportaciones de ganado

Lafaurie se refirió a la petición de reglamentación a las exportaciones precisando: “la reglamentación existe... acaso usted puede exportar ganado en pie si le da la gana. Tiene que cumplir todos los protocolos en materia sanitaria que tiene Colombia con los países a los cuales se les lleva el ganado. Es un protocolo exigente y que corresponde a normas internacionales...” . Desestimó los maltratos animales que dice el vocero de la Asociación de Frigoríficos y se preguntó: ¿los veganos y ambientalistas van a acabar con la ganadería colombiana ?

Su mensaje final fue: “uno vende lo que le compran... no vende lo que quiere sino lo que le compran y si me compran ganado en pie, qué voy a decir.. que no te lo vendo... El que manda es el comprador, el que tiene los dólares para comprar y si Colombia tiene ganado y lo quieren en pie, Colombia tiene que vender en pie...entre otras cosas porque no tenemos estatus sanitario, cuando lo tengamos podemos escoger entre ganado en pie y despostado, por supuesto que somos amigos del despostado, ello agrega valor y genera más empleo”.