¿Hay trabajos que causan infelicidad? Esto reveló un estudio en Harvard

Frases como “elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida” son reales pero poco prácticas. La verdad es que en un mercado laboral tan complejo las personas terminan trabajando, casi siempre, en lo que pueden y no en lo que quieren. El mercado requiere de personal ejerciendo labores que no serían el sueño común.

Si se le pregunta a un niño qué quiere ser cuando sea grande, lo más posible es que diga que astronauta, veterinario, actor, futbolista, biólogo marino, pintor o músico, entre muchas otros oficios emocionantes y creativos, pero no es muy probable que diga que repartidor o guardia de seguridad. Lea también: Gremios reportan pérdidas por fallas en plataforma de la Dian

La adultez llega, entonces, con un golpe de realidad: el mercado no tiene tanto espacio para esas carreras deseadas, mientras que requiere con urgencia muchos repartidores y guardias, que, casualmente, hacen parte de las profesiones que según la Universidad de Harvard causan infelicidad entre quienes las ejercen.

Para entenderlo, Harvard estudió el comportamiento de más de 700 personas durante 85 años y encontró que hay un factor común entre los trabajos infelices: las personas solían pasar largos períodos de tiempo en soledad. Es decir, la falta de convivencia e interacción con otras personas resultó ser la causa principal de infelicidad en algunos trabajos.

Además, el estudio también señala que vivir en modo alerta permanentemente, aislado de sus compañeros, con baja remuneración y en horarios complicados sumaron a la lista de insatisfacciones.

Así que destacó que el oficio más infeliz es el del repartidor, seguido de los conductores de camiones, los guardias de seguridad, y demás trabajos que se desempeñan en horarios nocturnos.

Obviamente aquí no se está hablando de las particularidades de los jefes terribles, que seguramente los hay en todas las profesiones y oficios, sino más bien de las actividades mismas que se tienen al desempeñar en un cargo.

Harvard también encontró que los trabajos de atención al cliente causaron un alto nivel de descontento, pues en ellas, se debe lidiar con personas prepotentes, groseras e impacientes.