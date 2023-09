Ley permitiría usar Airbnb en viviendas para alquiler turístico

AirBNB es una plataforma digital dedicada a la oferta de alojamientos mediante la cual un ciudadano particular puede publicitar y contratar un arriendo. Es decir, se puede alquilar desde un apartamento por un fin de semana hasta una habitación con solo hacer una publicación.

“Si ya está siendo un problema controlar los Airbnb, luego no habrá cómo hacerlo”, afirma María Alejandra Pérez, directora jurídica de La Lonja en Medellín.

“El huésped es el rey, sí, pero no gobierna. El turismo es lo que nos deja vivir, pero hay que evitar que venga a hacer despropósitos. También creo que la educación es muy importante para que se entienda que el turismo es transversal a la ciudad y genera desarrollo económico”, expresó.

El dirigente gremial fue enfático en que los alojamientos turísticos no se deben permitir en copropiedades residenciales. En cambio, afirmó que los desarrollos inmobiliarios dedicados al turismo son vistos con buenos ojos por los operadores, la gestión de activos y las oportunidades de inversión. Insiste en que se debe tener un buen control y vigilancia. Y concluye afirmando que el turismo en propiedades residenciales no le está haciendo bien a la sociedad.

Para Federico García, gerente de La Lonja, el camino no es que se prohiba sino que se reglamente de una manera más estricta y se establezcan edificios dedicados exclusivamente a la actividad turística.

Al ser tenida en cuenta esta plataforma como modelo de negocio, y ante la alta demanda, comenzó a exigirse el Registro Nacional de Turismo (RNT) para poder ofrecer servicios, evitando la competencia desleal con los hoteles que sí cuentan con su debido registro. Sin embargo, aún son muchas las personas en Cartagena que arriendan sin contar con este requisito. Lea también: AirBNB en barrios de Cartagena, ¿sin Dios ni ley?

“Aquí en Cartagena muchas personas no tienen ingresos, la gente busca ingreso por donde sea. A una persona que tenga una casa en El Pozón se le puede ocurrir de un momento a otro coger una de las habitaciones y rentársela a un extranjero para ofrecerle ‘una experiencia’. Digamos que en ese punto de vista del hambre y la pobreza que hay en la ciudad, es buena la opción que brinda AirBNB”, expuso Uriel de Arco, docente universitario y conferencista de la ciudad.

Sin embargo, De Arco también contrasta el debate:



“Pero hay que cumplir con un reglamento. Con unas leyes y unas condiciones físicas para brindar a quien se hospeda. En los edificios que no son residenciales, sino turísticos, se deben cumplir unos parámetros y condiciones distintas (ascensores, zonas comunes, zonas sociales, piscinas) que no aplican a las zonas residenciales. Esto para que los visitantes no se lleven una percepción extraña”.

¿Y cómo pinta el debate?



Se destacan la creciente tensión entre el deseo de aprovechar las oportunidades económicas que ofrecen plataformas como Airbnb y la necesidad de proteger a las comunidades locales, manteniendo un equilibrio en el mercado inmobiliario.

Las opiniones siguen siendo mixtas. Algunos ven el auge del alquiler turístico como una amenaza para la vivienda local y creen que podría llevar a la gentrificación masiva, lo que podría empujar a los residentes originales fuera de sus propias comunidades debido al aumento de precios.