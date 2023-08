Multa de hasta 50.000 SMMLV a empresas que realicen testeo animal en Colombia

De acuerdo con la Ley, esta empezará a regir a partir de agosto de 2024, pero aún falta la reglamentación que indique cómo informar a la autoridad el cumplimiento del requisito. Desde ya se conoce que, para quienes la incumplan, el Invima sancionaría con multas entre 133 y 50.000 salarios mínimos. “Desde la Cámara y las empresas afiliadas nos sumamos al debate de esta ley y aunque aún no rige, nos alineamos a la reglamentación internacional y garantizamos que las empresas que están afiliadas a la ANDI no realizan pruebas o testeos en animales”, asegura Yeili Rangel, directora de la Cámara de la Industria de Cosmética y Aseo de la ANDI.

En la actualidad no hay información de empresas de productos cosméticos que testeen en animales en Colombia.

A esto se suma que, aunque en otros países como China aún existe el testeo en animales para productos de distribución nacional, las empresas que operan en Colombia, están agremiadas en la ANDI y representan en 73% del mercado, aseguran y tienen un compromiso firme para garantizar que en el país no se comercializan productos testeados en animales.

Una de las categorías en las que más se nombra el testeo en animales son los cosméticos. Sin embargo, las empresas de este sector presentes en Colombia y que hacen parte de la Cámara de la Industria de Cosmética y Aseo de la ANDI ya cumplen con la normativa de la Comunidad Andina respecto a las condiciones de producción y seguridad del producto y, como buena práctica, han acogido estándares internacionales que empezaron a promover y realizar la sustitución de las pruebas en animales. Esto implica que, a pesar de que aún no sea una exigencia nacional, dichas organizaciones que comercializan sus productos en el Colombia no hacen este tipo de pruebas en productos finales. (Le puede interesar: ¡Ojo! Cuide su empresa de nexos con el terrorismo y lavado de activos)

La ciencia ha avanzado tanto que ya existen métodos alternativos para el testeo de productos, como pieles humanas reconstruidas in vitro, métodos computacionales, entre otros.

*El video fue tomado de The Humane Society of the United States. “Save Ralph, poderoso cortometraje de animación stop-motion que presenta al ganador del Oscar Taika Waititi como la voz de Ralph, quien está siendo entrevistado para un documental mientras realiza su rutina diaria como “conejo de pruebas” en un laboratorio.”