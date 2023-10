‘Pandemia fiscal’: COVID aún sigue en las finanzas públicas, dice DNP

Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación

“La segunda decisión de ese gobierno fue la de no subir las tarifas de la gasolina, con lo cual se fue creando un desbalance en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. El desbalance para el 2024 costará otros $20 billones. La otra decisión fue no aumentar las tarifas de servicios públicos y ese desbalance cuesta entre 5 y 6 billones de pesos, para un total de $46 billones, que es lo que yo llamo ‘Pandemia fiscal’. Lo que pasa es que a uno se le olvida que el COVID aún está en las finanzas públicas, que éstas no están vacunadas. Es un proceso muy lento y que tiene un golpe durísimo en el 2024”, explicó González que participó en la Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, con una ponencia sobre ‘Transición energética en las regiones y alternativas de financiación’. (Lea aquí: ‘Unificar inversiones’: la visión regional que propone el director del DNP).