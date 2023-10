‘Unificar inversiones’: la visión regional que propone el director del DNP

En palabras del director del DNP: “¿De quién es el dragado del Puerto de Buenaventura?, a mí no me pueden decir que el dragado del Puerto es solo del Valle. ¿De quien es la reforestación del Amazonas?, a mí no me pueden decir que la reforestación del Amazonas es de la Amazonía. La reforestación del Amazonas permite que halla agua en muchas ciudades”.

La perspectiva de González aboga por una diferenciación clara entre los proyectos de inversión nacionales, regionales y locales. Sostiene que esta distinción permitiría un enfoque más estratégico y eficiente en la asignación de recursos y en la realización de obras.

Adicionalmente, González hizo un llamado al Banco de la República, instándolo a reducir la tasa de interés. Tal medida, según él, podría brindar cierto alivio en la problemática actual de inflación que enfrenta el país. “Yo creo el Banco de la República debe comenzar a bajar la tasa”, manifestó González. Lee también: Llegó la temporada de fin de año: sigue estos pasos para hacer un inventario.

En su análisis, identificó tres factores principales que contribuyen a mantener la inflación en niveles elevados en Colombia: las consecuencias económicas de la pandemia, la importación de alimentos, que asciende a 15 millones de toneladas, y el “costo adicional derivado del poder monopólico de las grandes corporaciones”.

El enfoque y las propuestas presentadas por González subrayan la necesidad de un enfoque más integrado en la planeación y ejecución de proyectos de inversión. Al priorizar los intereses regionales y reconocer la interconexión entre diferentes áreas del país, Colombia podría lograr un desarrollo más equitativo y sostenible.