Petro dice que habrá “tormenta económica” en 2024 y anuncia medidas

“Al Gobierno le toca ver cómo recorta de manera que el golpe no sea mortal para la economía. No tengo otra opción, el presidente de la República acata la decisión de la justicia porque defiende un Estado de Derecho que ayudó a construir. Pero eso no significa que con eso se quita la tormenta económica del año entrante, eso no borra el crecimiento sustancial del servicio del pago a la deuda ni la caída de los ingresos que en mi opinión no era necesaria”, manifestó.

El presidente Petro aseguró que no quiere recortarle presupuesto a la inversión, por lo cual afirmó que se deben mirar los gastos de funcionamiento.

“No sé cómo, pero el año entrante no pueden subir los altos salarios del sector público en Colombia, sería un suicidio económico. Nos toca dadas esas condiciones el congelamiento de los altos salarios en el país, que ayudará en parte, porque no alcanza la cifra de $6,5 billones. Lo otro son gastos de funcionamiento que no afecten las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y ojalá no tengamos que llegar a aplazar decisiones no prioritarias en la inversión pública del país”, expresó.

