¡Sigue subiendo! Dólar toca nuevo máximo en Colombia

Los futuros del S&P 500 cayeron 1% tras la caída de 2,5% del miércoles. La liquidación se extendió a Europa y Asia, donde la afirmación de China de su postura covid-Zero desvaneció las esperanzas de una reapertura. Lumen Technologies Inc., Peloton Interactive Inc. , Moderna Inc. y Qualcomm Inc. cayeron en las operaciones previas a la comercialización, mientras que Etsy Inc. y EBay Inc. subieron.

El Banco de Inglaterra siguió el aumento de 75 puntos básicos de la Fed con un aumento equivalente el jueves, pero rechazó con fuerza las expectativas del mercado sobre la escala de futuros aumentos, advirtiendo que seguir ese camino induciría una recesión de dos años. La libra cayó 1,8% a US1,1183.

Powell había decepcionado a los operadores que apostaban por un pivote, ya que la economía de EE. UU. se mantiene resistente a una inflación obstinadamente alta. Las últimas solicitudes de desempleo se mantuvieron cerca de un mínimo histórico, pero las probabilidades de una recesión están aumentando y las posibilidades de que sea leve están disminuyendo.

“Cada vez que el mercado tiene un poco de esperanza moderada, recibe un golpe en la nariz con un periódico enrollado”, dijo Scott Rundell, director de inversiones de Mutual Ltd. “Todavía hay mucha volatilidad por delante”, agrega.