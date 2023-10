¿Cuánto cuesta la transición energética?: exministro revela cálculo

Colombia fue muy ambiciosa, tal vez por quedar bien en los foros internacionales, y ante la comunidad de países que están alrededor del Acuerdo de París. Se propuso reducir las emisiones de aquí al 2030 en un 51%. Ahora lo que nos corresponde como país es cumplirla y no hemos avanzado tanto para cumplirla y si vamos a cumplir, el tema es la desforestación y tenemos que bajarla, de 150 mil hectáreas / año a 50 mil, sino no logramos la meta”:

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda.

Meta de emisiones de Colombia

El exministro Cárdenas también se refirió a la meta de Colombia de reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030, calificándola de “muy ambiciosa” y mostró su poco optimismo en que se cumpla esa meta. “Colombia fue muy ambiciosa, tal vez por quedar bien en los foros internacionales, y ante la comunidad de países que están alrededor del Acuerdo de París y fue más ambiciosa que los demás países de América Latina. Se propuso reducir las emisiones de aquí al 2030 en un 51%. Esa meta no se puede cambiar, ya Colombia se comprometió con eso, quedamos muy mal si la cambiamos. Ahora lo que nos corresponde como país es cumplirla y no hemos avanzado tanto para cumplirla y si vamos a cumplir, el tema es la desforestación y tenemos que bajarla, de 150 mil hectáreas / año a 50 mil, sino no logramos la meta. El Acuerdo de París Colombia no lo va a cumplir con sus metas ambiciosas, diciendo que no hay más exploración de hidrocarburos, eso no nos van a dar nada. Las emisiones en Colombia asociadas a hidrocarburos son una fracción, un porcentaje muy pequeño de las emisiones”, precisó Cárdenas.