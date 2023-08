8 formas en las que Chat GPT puede ayudarte a escribir mejor

1. “Correcciones en tiempo real. Puedes enviarme párrafos o textos que hayas escrito, y yo revisaré la gramática, ortografía, coherencia y cohesión, y te proporcionaré sugerencias y correcciones”. Interesante y bastante útil. Muchos de nosotros no contamos con un editor: no tenemos disponible a una persona dispuesta a leer nuestros textos siempre que haga falta, ¡y vaya que cuatro ojos ven más que dos!, así que cobra toda la importancia y validez la propuesta de GTP.

2. “Explicaciones gramaticales. Si tienes dudas específicas sobre gramática, ortografía, conjugaciones, etc., ¡pregunta! Puedo proporcionarte una explicación detallada y ejemplos prácticos”. Lo he comprobado y funciona. Por ejemplo, nada más ayer le pregunté: ¿Es apropiado usar la palabra “increencia”? y me respondió: “No, la palabra ‘increencia’ no es apropiada en español. La palabra correcta que suele usarse para referirse a la falta de creencia o escepticismo es “incredulidad”. Si deseas expresar que alguien no cree en algo o muestra escepticismo, deberías usar ‘incredulidad’ o alguna variante de esta palabra. Por ejemplo: ‘Mostró incredulidad ante la noticia’”. ¡Excelente! Lee además: ¿Cómo usar ChatGPT en WhatsApp gratis? Te explicamos

3. “Ampliación de vocabulario. Si buscas sinónimos, antónimos o simplemente palabras más sofisticadas para enriquecer tu vocabulario, puedo ofrecerte listas y ejemplos de uso”.

4. “Recomendaciones de lectura. Leer es una de las mejores maneras de mejorar la escritura. Puedo recomendarte libros, artículos y ensayos que te ayuden a familiarizarte con diferentes estilos y técnicas de escritura”.