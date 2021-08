Niñas colombianas viajan al Space Center de la NASA

El próximo 22 de agosto, 31 niñas colombianas tendrán la oportunidad de viajar a las Instalaciones de la NASA en Houston Texas, gracias a la alianza firmada entre la Fundación colombiana She Is y el Space Center de la NASA (Centro de aprendizaje científico y exploración del espacio que abre las puertas a las misiones de la NASA).

Las tripulantes de la misión “Ella es Astronauta”, son niñas que están en territorios distantes de nuestro país con condiciones no favorables para la conectividad. Sin embargo son niñas que no tienen límites a la hora de cumplir sus sueños. Su disposición para participar en las diferentes actividades propuestas por el programa como webinar, meet and talk, reuniones, son más grandes que los obstáculos tecnológicos. La mayoría de las veces deben caminar largos trayectos para lograr participar de los programas o con la ayuda de vecinos y amigos, logran conectarse para cumplir con las tareas y mantener la motivación para alcanzar el sueño de estar más cerca de las estrellas.

Algunas de las regiones de donde provienen las tripulantes son: Putumayo, Chocó, Bolívar, Meta, Santander, Magdalena, Cundinamarca. Lea aquí: “Estoy muy feliz por haber sido seleccionada para ir a la Nasa”, Maybel

En octubre de 2019, se firmó en Houston Texas, una alianza para impactar la vida de 31 niñas colombianas que viven en situación de vulnerabilidad. La apuesta fundamental de esta iniciativa es empoderarlas, motivarlas e inspirarlas para que sean icono y modelo a seguir de millones de niñas, siendo las primeras niñas colombianas que asisten a un programa en esta organización mundial que marca la historia de nuestro país y de ellas.