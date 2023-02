¡No más confusiones! Aprende a usar “sino” y “si no”

Si no

El condicional si seguido del adverbio no se escriben como palabras independientes. En un artículo del periódico El Español explican:

"Si lo escribimos separado (si no), es porque vamos a introducir una oración condicional normalmente negativa ya que 'si' es una conjunción condicional y 'no' es un adverbio de negación. Puede ir al comienzo de una oración como por ejemplo 'si no comes, no crecerás' o 'Si no estudias, vas a suspender'. Si observáis, nunca falta una coma en las oraciones que comienzan por 'si no'. También lo usamos para comunicar que no creemos en algo que se nos acaba de decir, como por ejemplo 'Y, si no, tiempo al tiempo' o 'Mira, si no, lo que se nos vendrá encima'.