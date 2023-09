Te ayudamos a aprender los usos de la coma: no “sirve para respirar”

¿Podríamos siquiera imaginar un mundo sin comas?, no lo creo. Sin este importante y tan popular signo de puntuación sería bastante más difícil entendernos por escrito: al delimitar los elementos de un conteo simple, por ejemplo, nos enredaríamos innecesariamente. Bueno, nos enredaríamos más: en nombre la coma, tan popular como malentendida, se han tejido varios mitos que desenmascararemos. También me propongo compartir algo de lo que he aprendido sobre tres de las unciones principales de este signo de puntuación.