¿No logró pensionarse? Así puede obtener un ingreso equivalente

3 de cada 10 colombianos no lograrán pensionarse. Esas fueron las declaraciones de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) en julio del año 2019, antes de que la pandemia por el virus SARS-COV-2 diera al traste con los mercados y los índices de empleo. No hay duda que esto afectará los prospectos de muchos para conseguir trabajo en un futuro y cumplir con los requisitos para jubilarse. ¿Se ha creado algún mecanismo nuevo para hablar específicamente del tema pensional? No, pero lo cierto es que ya existía un conjunto de medidas que buscaba ayudar a quienes no lograran cumplir con los requisitos cuando llegaran a la edad límite. Puede leer: Mintrabajo debe expedir regulación en el régimen de prima media: Corte.

Un recuento

El sistema pensional colombiano posee dos regímenes: el público, llamado Régimen de Prima Media (RPM), y el privado, que es el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). Para pensionarse del primero, usted debe llegar a una determinada edad (57 años si es mujer, 62 si es hombre) y haber cotizado 1.300 semanas de trabajo (aproximadamente 26 años). La mensualidad que recibirá será el 65 % del promedio del salario que haya cotizado durante los últimos 10 años. En el RAIS, usted tiene dos caminos: haber cotizado 1.150 semanas (unos 23 años) o haber ahorrado un monto (de aportes obligatorios y voluntarios) que le permita cotizar un 105 % o un 110 % de un salario mínimo. El primer sistema está a cargo de Colpensiones, el segundo, de entidades privadas.

La vía estándar

Suponga que no logró completar los requisitos para pensionarse, ¿cuál es el primer paso que puede tomar? Eso dependerá del sistema al que esté afiliado. Si se trata del RPM, usted tendrá derecho a lo que se llama indemnización sustitutiva, que está definida así en la Ley 100 de 1993: “Indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado”.

En el caso del RAIS, usted tiene la opción de acceder a la devolución de saldo, que consiste en que se le devolverá la totalidad del mondo que usted hubiera cotizado, junto con los intereses que este generase. Sin embargo, la cantidad que usted recibe con las opciones estándares de estos dos regímenes tiende a ser insuficiente o muy pequeña para tener una vejez tranquila, por lo que el Gobierno y los fondos de pensiones han creado otros mecanismos para los que no logran cumplir con los requisitos mínimos.