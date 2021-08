Comprar casa en pandemia: la importancia de las zonas comunes

La cuarentena y demás restricciones que impuso la pandemia del COVID-19 remarcaron la importancia de la vivienda como espacio vital para la familia, valor que se había trastocado en años anteriores en los que primaban los hogares de metros cuadrados reducidos y que, en muchos casos, eran destinados solo para el descanso tras las jornadas de trabajo o estudio.

Trasladar a casa las clases, las asignaciones laborales y las actividades recreativas de todos los miembros de la familia hizo necesario contar con viviendas amplias, frescas y versátiles, o en su defecto, con conjuntos residenciales o urbanizaciones que ofrecieran zonas comunes para cubrir esas necesidades y así evitar exponerse en lugares concurridos.

Lo anterior favoreció el posicionamiento de los proyectos de vivienda all in one (todo en uno), club house y resort, entre otros, que ya tenían varios años en el mercado inmobiliario colombiano, y que se caracterizan por la premisa de brindar espacios de esparcimiento a solo pasos de la puerta del hogar, prácticamente sin salir de casa.

Así, las zonas comunes también conocidas como amenidades se convirtieron en el gancho de venta de los complejos de apartamentos, que cada vez ofrecen más opciones a sus compradores: desde piscinas, parques infantiles y terrazas hasta zonas pet friendly, coworking y sauna.

Condiciones que por supuesto aumentan en valor de la vivienda a cambio de ofrecer seguridad, recreación y comodidad a sus habitantes. Le puede interesar: Las nuevas dinámicas en la compra de vivienda en medio de la pandemia.