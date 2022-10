¿Bajas calificaciones? Revise las causas que las provocan

Asumir que un estudiante con mal rendimiento académico es perezoso, no quiere dedicarle tiempo a estudiar ni le interesan las clases, sin preguntarse el porqué de sus bajas calificaciones es un error.

Con frecuencia, detrás de ese bajo desempeño descubriremos la falta de oportunidades, una pedagogía inadecuada, malas relaciones con sus compañeros, un ambiente familiar que no conduce al aprendizaje o incluso, la presencia de problemas neurológicos y psicológicos.

El factor económico

La clase social de tiene una gran influencia en su grado de disposición y preparación de los estudiantes para afrontar la vida escolar. Según organizaciones como la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés), la Revista Nature y el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), existe una brecha entre el desempeño de los alumnos de las familias menos privilegiadas y el de aquellas con mayor estatus socioeconómico, una desventaja que PISA ha registrado durante 15 años.

Los estudiantes más pobres tienen menos oportunidades para exponerse a experiencias que estimulan el interés por aprender y la habilidad para adquirir conocimientos desde temprana edad. Sus padres no tienen dinero para conseguirles tutores, llevarlos a participar en actividades culturales, proveerlos de una conexión a internet estable o matricularlos en jardines y colegios con educación de calidad.

Aunque la historia de los jóvenes que “se superan” sean populares, no hay que perder de vista que tienden a ser la excepción, más que la regla, y que muchas veces se beneficiaron de iniciativas estatales dirigidas específicamente a ellos (como la educación pública de calidad).

La familia

Más allá de que el círculo familiar tenga escasos recursos o no, está el hecho de que puede ser estresante y lleno de tensiones. Cuando los padres de familia no se preocupan por la educación de sus hijos, se rehúsan a ayudarlos con sus deberes y privilegian el castigo por encima de la enseñanza, es poco probable que el menor progrese. En ocasiones, no hay padres abusivos o negligentes, sino padres que tienen las mismas dificultades con los materiales que su hijo o no disponen de tiempo para ayudarles con sus actividades escolares. Le puede interesar: 5 pasos para ‘salvar’ el año escolar.