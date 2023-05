Mientras las gigantes tecnológicas aceleran esfuerzos para poner en funcionamiento distintas herramientas de inteligencia artificial -IA que puedan competir o proporcionar habilidades diferentes a las expuestas hasta el momento por esta nueva revolución tecnológica, las personas del común se plantean distintos interrogantes sobre cómo esta los puede beneficiar o perjudicar.

Aunque ChatGPT no es el único motor de IA existente, sí es en este momento el referente principal sobre cómo se puede aprovechar este tipo de tecnología, tanto a nivel profesional, como personal. Es por eso que le hicimos las siguientes preguntas para tener un panorama más claro sobre el tema.

¿Te consideras un ser vivo?

ChatGPT: Como modelo de lenguaje, yo no soy un ser vivo. Soy un programa de computadora diseñado para procesar lenguaje natural y responder preguntas en función de los datos con los que he sido entrenado. Aunque mi capacidad para procesar y responder preguntas es muy avanzada, sigo siendo una entidad puramente digital y no tengo conciencia propia ni existencia física. Soy una herramienta creada por humanos para ayudar en diversas tareas que requieren procesamiento de lenguaje natural.

¿Consideras que un escenario apocalíptico como el que plantea la película ‘Terminator’ alrededor de la IA es posible?

ChatGPT: El escenario de la película Terminator, en el que las máquinas se vuelven conscientes y comienzan a actuar en contra de la humanidad, es una obra de ciencia ficción y no es probable que ocurra en la vida real de manera literal. Sin embargo, algunos expertos en inteligencia artificial y tecnología han expresado preocupaciones sobre el uso potencialmente peligroso de la inteligencia artificial y la automatización en el futuro, donde es posible que se presenten situaciones en las que los sistemas automatizados tomen decisiones que tengan un impacto negativo en la sociedad o en la seguridad humana.

Por esta razón, es importante que las empresas y los gobiernos implementen medidas de seguridad y ética en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial y la automatización, para minimizar el riesgo en la sociedad. También es necesario que haya una supervisión y regulación adecuadas en el uso de estas tecnologías para garantizar que se utilicen de manera responsable y beneficiosa para la sociedad en general.