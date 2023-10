Consejos clave para el éxito universitario: ¡Aprende cómo triunfar!

En la universidad, habrá muchas oportunidades para participar en actividades extracurriculares. Aprende a decir no a las que no se alineen con tus metas académicas y personales.

No te olvides de incluir tiempo para el descanso y la relajación en tu planificación. El agotamiento puede llevarte a una disminución de la productividad.

A medida que los estudiantes de bachillerato se preparan para ingresar a la educación superior se enfrentan a un nuevo desafío: la eficiente gestión del tiempo y la priorización de tareas. Estas habilidades son fundamentales para lograr el éxito académico y personal en la universidad. Te compartimos consejos esenciales para que como joven estudiante te conviertas en maestro de la gestión del tiempo y la priorización. Implementar estos consejos te permitirá aprovechar al máximo tu experiencia universitaria y alcanzar tus metas académicas y personales.

