Estos son los riesgos de cáncer mama que puedes reducir

“El pronóstico después de un diagnóstico de cáncer de mama ha mejorado dramáticamente logrando una disminución del 40% en mortalidad por cáncer de mama, entre 1980 y 2020, tras la introducción de programas de detección temprana y protocolos de tratamiento estandarizados”, señala la PAHO.

Las medidas para disminuir el impacto de la enfermedad también están enfocadas en la prevención, esencialmente con la reducción de los factores de riesgo, la adopción de hábitos saludables como una dieta equilibrada, ejercicio frecuente, controles médico periódicos y el autoexamen para favorecer los diagnósticos tempranos.

Es importante tener presente que esto no elimina la posibilidad de padecer la enfermedad.

“Aunque algunos factores de riesgo de cáncer se pueden evitar, muchos otros no. Por ejemplo, tanto fumar como heredar ciertos genes son factores de riesgo de algunos tipos de cáncer, pero solo se puede evitar fumar (...) Es posible que, al evitar los factores de riesgo y aumentar los factores de protección disminuya la posibilidad de padecer cáncer de seno; sin embargo, esto no significa que no enfermará de cáncer”, explica el Instituto Nacional del Cáncer (Estados Unidos).