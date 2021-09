40 años después, Abba regresa con el concierto “Abba Voyage”

40 años después de su último álbum de estudio The Visitors, Abba presenta dos nuevas canciones tituladas: ‘I Still Have Faith In You’ y ‘Don’t Shut Me Down’, canciones que formaran parte del concierto Abba Voyage y serán parte del repertorio de canciones del nuevo álbum que fue Grabado por toda la agrupación en el estudio Riksmixningsverket de Benny en Estocolmo, “Voyage” se publicará en todo el mundo el proximo 5 de noviembre a través de su casa disquera Universal Music Group.

Abba Voyage se estrenará el 27 de mayo de 2022 en el Abba Arena, un estadio de última generación con capacidad para 3.000 personas situado en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres.

La preinscripción para las entradas se abre a las 18:00 horas de esta noche en el sitio web www.abbavoyage.com , y las entradas se pondrán a la venta a partir del martes 7 de septiembre.