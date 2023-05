Acróstico: así suena lo nuevo de Shakira, canción dedicada a sus hijos

Shakira ha abordado en sus últimas canciones su crisis más personal y profunda en una década: la separación con su expareja, Gerard Piqué, padre de sus hijos. En los temas que ha publicado desde hace un año, todos ellos colaboraciones con otros artistas, la artista colombiana le ha cantado a la desilusión, el desamor, la traición y hasta la venganza.

La barranquillera, radicada desde hace un mes en Miami tras dejar Barcelona, publicó este jueves un nuevo tema dedicado a sus dos hijos, como se puede apreciar en el video oficial de “Acróstico” en el que aparecen los nombres de Milan y Sasha.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba / Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero Las cosas no son siempre como las soñamos”, dice. Lea aquí: ¿Un nuevo amor? Shakira fue vista con famoso piloto de la F1

La cantante había anunciado la canción el miércoles, con una imagen que ya dejaba ver la redención que mostraría hacia sus hijos, fruto de la relación de más de 10 años que sostuvo con el exdefensor central del Barcelona.

La imagen del anuncio era la ilustración dos polluelos saltando de su nido hacia un ave mayor, probablemente su madre. Atrás aparece en letras grandes la palabra Acróstico y abajo el nombre de Shakira. Como lo prometió, la publicó este jueves a las 7 de la noche (hora colombiana).