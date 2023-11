¡Ahora sí! Gilberto Santa Rosa inicia su gira mundial “Auténtico”

“Estoy más que feliz de volver a girar con “Auténtico”. Preparamos con mucho cariño esta propuesta- que presenté en agosto en el Coliseo de Puerto Rico, y que prácticamente volveré a estrenar ahora en un país que amo tanto y que me ha dado tanto, mi querida República Dominicana. Tenemos una agenda muy interesante para los próximos meses y no tengo duda de que el público nos recibirá con el cariño de siempre; eso siempre me hace mucha ilusión”, compartió Gilberto Santa Rosa. (Lea aquí: Las “Almas paralelas” de Laura Pausini recorren el mundo)

Se trata de esos encuentros que el artista boricua suele tener con su público, donde hace gala de su vasta experiencia en la música y que se esperan con ansias, toda vez que en el escenario presenta su amplio repertorio, que además de salsa, incluye sus famosos boleros.

Los éxitos y los favoritos del público como “Conciencia”, “La agarro bajando” y “Conteo regresivo”, además de sus nuevas canciones como “Cartas sobre la mesa” y “For Sale”, entre muchas otras, estarán sonando con la fidelidad y excelente voz del Maestro. Según el artista, es precisamente su repertorio el gran protagonista de esta gira donde la orquesta inyectará una energía sin igual que contagiará a muchos por su nitidez en acoplamientos, sonidos solitarios y sabor.

La cargada agenda de conciertos del carismático artista se inicia el 10 de noviembre y se extiende hasta el 17 de diciembre de este año. El 2024 comienza con igual ímpetu el 10 de febrero con el calendario comprometido hasta el mes de marzo.