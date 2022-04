Aída Morales decepcionó en MasterChef por su actitud con Natalia Ramírez

Will Smith, vetado por 10 años de los Oscar por bofetada a Chris Rock

Will Smith, vetado por 10 años de los Oscar por bofetada a Chris Rock

Sin embargo, durante la preparación Aída Morales indicó que hubiera sido mejor si desde el principio conversaba con ella y optaban por una torta que ya había ensayado. Además, las dos reconocieron que no estaban a gusto con la actitud de una hacia la otra.

“Natalia trabaja de manera muy minuciosa, y en este reto no me sirve. A mí me gusta trabajar en equipo, pero en un reto de salvación necesito que mi compañera sea rápida. Hoy Natalia está muy insegura”, comentó Aída.

“Yo tampoco puedo juzgarla porque también es muy frustrante que tu compañero no logre el nivel que ella quisiera. Ya no había comunicación, para discutir se necesitan dos y yo no tengo tiempo para eso”, resaltó Natalia.

Al final, su preparación no les alcanzó para salvarse y la ganadora fue la pareja conformada por los actores Carlos Báez e Isabella Santiago.

Los televidentes se mostraron sorprendidos con la actitud de Aída Morales y así lo expresaron en Twitter, donde compararon a la actriz con la última ganadora de ‘MasterChef Celebrity’, Carla Giraldo: