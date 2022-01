Al ritmo de flamenco, Gloria Trevi lanza su nuevo tema ‘ Recaída’

La superestrella mexicana, Gloria Trevi, continúa generando expectativa sobre lo que será su próximo álbum de estudio y cada lanzamiento es tan solo un preámbulo de lo que el público podrá esperar: versatilidad en su máxima expresión. En esta ocasión, Trevi lanza su nuevo sencillo “La Recaída” al ritmo de flamenco con una fusión de sonidos magistrales que transportan al público a otra dimensión. Lanzado bajo el sello de Universal Music Latino, el tema ya está disponible en todas las plataformas de música digitales.

Producido por Yofred y compuesto por Gloria Trevi y Marcela de la Garza, en el tema se incluyen los sonidos típicos del baile de flamenco tales como las palmas, el zapateo y los jaleos, que fueron interpretados por el reconocido actor, modelo y bailaor de flamenco, Timo Nuñez.

Sin lugar a dudas, este nuevo sencillo continúa el trabajo que ha estado realizando Trevi desde el año pasado: apostar por nuevos sonidos en su repertorio músical y traerle algo nuevo a su público, sin dejar atrás su sello característico. “La Recaída” es un tema de desamor, en donde Trevi es adicta al amor, a un hombre en particular, quien aún sabiendo que no le conviene y no debe seguir viéndolo, al final siempre recae en él como si este fuera una adicción. Así como termina la canción, “¿Qué tanto daño puede hacerme un shot?”.