Alejandra Azcárate desmintió rumores de su divorcio con Miguel Jaramillo

“Amar no es un verbo, es un arte, un estado que se cultiva y un compromiso que se labra con el otro. La lealtad prima, ese valor poderoso que genera un arraigo sólido y que permite navegar en las aguas mansas y en las turbulentas. Yo, nosotros, a lo largo de 18 años hemos conocido la felicidad y el dolor, la plenitud y la angustia, la paz y el agobio, pero sobre todo el amor. Ese que nos ha divertido y permitido afrontarlo todo porque a pesar de haber mantenido siempre un hermetismo absoluto por el respeto que consideramos que merece nuestro hogar, el día menos pensado nos convertimos en el tema del almuerzo de un país. Nos devoraron, se saciaron en un macabro buffet con barra libre y no dejaron ni las sobras. Sin embargo no contaron con que nosotros fuimos los alimentados, los nutridos y lo mejor es que no tuvimos que pagar la cuenta. Llegamos juntos al km cero en Finisterre y aquí continuamos andando de la mano, despidiéndonos de la polvareda y dispuestos a no volver a perder jamás las ganas de reírnos. Hoy nos acompaña el aire fresco, la serenidad tras haber sido valientes y la satisfacción de saber con certeza que ambos nos elegimos por la estatura. Esa altura emocional que como dupla nos ha hecho aún más grandes. No nos interesa convivir hasta que la muerte nos separe, nos basta con vivir hasta que el corazón siga latiendo por el otro”, escribió Alejandra.

Hasta el momento la actriz no se ha vuelto a referir al tema, por lo que varios seguidores están dudosos sobre si se separó o no de su esposo. (Caso del esposo de Alejandra Azcárate: supendido del Aeroclub de Colombia)

Cabe recordar que en mayo del 2021, estalló un escándalo que salpicó a Miguel Jaramillo, esposo de Alejandra Azcárate: la Policía incautó de 446 kilos de cocaína en una avioneta vinculada a la compañía Interandes Helicópteros S.A.S., de la cual era socio Jaramillo. La noticia no solo derivó en miles de mensajes en las redes sociales, sino en una crisis matrimonial que solo hasta ahora la pareja ha hecho pública.