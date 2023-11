Alejandro Santamaría eleva la temperatura con “Discoteca”

“Un día Sebastián Yatra me llamó y me dijo que tenía una canción que había escrito pero que no había logrado grabar por tiempos y que creía que iba a quedar muy bien en mi voz. Se la acepté de una porque me gustó mucho la historia de la letra”, indicó Alejandro Santamaría. (Lea aquí: Estos serían los nuevos jurados de ‘La Voz Kids’ para el 2024)

Este lanzamiento musical también se acompaña de un emocionante video musical que presenta a Alejandro Santamaría interpretando la canción en una constante interacción con su misteriosa cita. Esta mujer, hermosa y atrevida, desafía los límites y motiva al artista a seguir su locura, disfrutando de la música enérgicamente y permitiendo que esta sea la excusa perfecta para estar cada vez más cerca en un apasionado romance.

Pero eso no es todo, Santamaría también tiene planes emocionantes para el futuro. El artista tiene previsto la apertura de su gira en los Estados Unidos en 2024, donde actuará como telonero de Andrés Cepeda. Esta oportunidad marcará un hito en su carrera y permitirá que sus fans de Estados Unidos experimenten su música en vivo y en persona. Sin duda, Santamaría es un artista que está listo para dejar su huella en la industria de la música y llevar su pasión por la música a audiencias de todo el mundo.