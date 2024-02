Alejo Pacheco y su travesía para conectar con la creatividad

Pacheco desafía constantemente los límites de la publicidad al integrar el buen humor en su trabajo, demostrando de manera concluyente que la creatividad y la autenticidad son elementos cruciales para alcanzar el éxito en la industria publicitaria actual. (Lea aquí: Este es el escenario donde Manuel Turizo reafirmó su talento)

Un viaje desde El Parche

El talento innato de Alejandro Pacheco, diseñador industrial y pionero en la creación de contenido en Colombia, ha resonado en las redes sociales desde 2014. Su nombre empezó a destacar gracias a su participación en El Parche, un colectivo de creadores que revolucionó las redes en su época.

Este grupo no solo demostró la capacidad de crear videos con excelente edición, sino que también concebían contenido para publicidad no convencional, así emergió el nombre de Alejo Pacheco, junto con sus ideas innovadoras que lo han llevado a ser reconocido como una fuerza disruptiva en la escena publicitaria actual.

Más allá de su éxito en la publicidad, Alejo Pacheco también es conocido por su pasión por la música, aspirando a tocar la batería en grandes festivales. Esta faceta artística complementa su visión creativa, permitiéndole abordar la publicidad con una perspectiva única y multidimensional.

Con una carrera que va desde la comedia en redes sociales hasta convertirse en un pilar de la publicidad en Colombia, este estratega sigue desafiando los límites y estableciendo nuevos estándares en el sector.

Su historia es un testimonio de cómo la creatividad, la autenticidad y una sólida comprensión del mercado digital pueden propulsar una carrera hacia alturas insospechadas, convirtiendo a un talentoso creador de contenido en una leyenda de la publicidad contemporánea.

¿Y la idea de dónde salió de hacer videos de humor?

A mí me dio la fiebre en 2015 cuando la aplicación ‘Vine’ cogió fuerza. Yo veía un montón de gente haciendo videos y me la pasaba riéndome de cualquier cosa que veía. Ahí dije, si ellos pueden hacer eso por qué yo no. Y comencé a hacer videos de vez en cuando. Omar se unió al poco tiempo y así fue como nació “El parche” fue una experiencia inolvidable de la que aprendí mucho y de la que me siento totalmente agradecido, tiempo después empecé a trabajar solo hasta que consolidé un gran equipo que hoy en día se materializa como “Duro”.

¿En qué momento se dio cuenta que quería vivir de los videos y la publicidad?

Cuando la gente que usted cree que no le va a creer, comienza a creerle. Cuando nos dimos cuenta que la gente ya valoraba de verdad lo que estábamos haciendo y pedían más. Yo me gradué de diseño industrial en 2015 y conseguí trabajo en ese ámbito durante unos meses. Aunque estaba trabajando en lo mío no me sentía feliz, hasta que logré canalizar a través de los videos toda mi creatividad.

¿Qué consejo da a los jóvenes que apenas empiezan el camino?

Que no se dejen llevar por los malos comentarios y que hagan lo que hagan que sea de corazón lo que realmente los hace felices.