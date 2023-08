Alicia Machado, la mujer “indomable” que hará parte de este reality

Además agregó que: “Estas seis mujeres nos vamos a Tulum, en México, a un lugar espectacular, paradisíaco, y empezamos a convivir entre amigas, en una especie de retiro feminista, donde nosotras nos desnudamos interiormente y hablamos de cosas que hemos pasado como mujeres. No es un reality de mujeres peleándose, al contrario, es de mujeres uniéndose frente a la vida, frente a las cosas que logramos. Lo único que queremos con este show es divertir y que las mujeres y el público empaticen con nosotras y con nuestras historias.”

Además, la reconocida actriz y modeló dijo que se considera una mujer ‘indomable’ puesto que no sigue el molde de la sociedad convencional en la que debe seguir parámetros establecidos: “Lo suficiente como para tener 45 años y nunca haberme casado, jamás, ni borracha en Las Vegas, tampoco he vivido con nadie, nunca he estado en unión libre con ningún hombre, siempre he vivido sola con mi hija o mi mamá.”, agregó la venezolana.