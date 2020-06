America’s got talent con sabor a Colombia

La quinceava edición del reality estadounidense American Got Talent tiene ahora sabor a Colombia y no precisamente por su juez invitada, la barranquillera Sofía Vergara, si no por unas peruanas que le ponen el toque latino y colombiano a las galas del Show dirigido por el británico Simon Cowell.

De dónde sale tanta colombianidad en dos peruanas

Hace 23 años las hermanas Ramos iniciaron su carrera artística en varios programas de televisión en su natal Lima, Perú. Participaron en un Reality Show de canto, el cual ganaron; llamado Divas, del Canal 4 Perú, y participaron en otro reality La Voz Perú, en su primera temporada, y cuando cumplieron 27 años ambas emigraron al país del Norte.

“Cuando éramos niñas alternamos con Fonseca y Cabas en unos programas de televisión en Perú y en un concierto la música colombiana es tan rica y diversa que nos encanta por ejemplo a mi me gusta Shakira”, relató la mayor de las dos hermanas Andrea, quién es mayor por solo dos minutos y medio.

Por su parte, Irene la menor de esta gemelas asegura que le encanta la música de Juanes, el vallenato de Carlos Vives y otros artistas colombianos, que ellas interpretan en su repertorio a lo largo y ancho de San Francisco y el estado de California. “Me encanta Colombia nuestra madre conoce Medellín y San Andrés tenemos una tía que vive en Medellín, estamos seguros que colocaremos en nuestro repertorio en el Reality Show alguna canción de Colombia, porque la riqueza musical de este país es única”.

Metidas literalmente en “problemas”

En entrevista exclusiva con el diario EL UNIVERSAL este medio les preguntó a las Double Dragon Twins, sobre si volviera a nacer en qué país, hubiesen escogido Colombia, Perú o Estados Unidos y como si hubiesen sido políticas o diplomáticas su respuesta fue la siguiente:

“Definitivamente hubiésemos nacido en la frontera colombo-peruana, para tener lo mejor de esto de estos dos países, porque somos indígenas , somos negras, somos blancas, nosotros somos mulata, miren mi cabello, mi cabello de negra, amo mis raíces peruana, pero también bien amo esa colombianidad, que recorre nuestra sangre. Y esa cultura la llevamos a Estados Unidos para que conozcan la riqueza musical latinoamericana” respondieron las gemelas Ramos.

Que dijo el jurado

Tanto el presentador y reconocido actor Terry Crews, y los cuatro miembros del jurado la modelo Heidi Klum; el hombre de negocios, Howie Mandel; el productor Simon Cowell, y la actriz colombiana Sofía Vergara alabaron la presentación de estas latinas con alma colombiana.

“De eso es lo que se trata American Got Talent, de eso, es lo que le estoy hablando talento puro, esto es perfecto” dijo el presentador y actor Terry Crews.

“Me encantó tu presentación, pero más me encantó tu reacción” dijo Cowell

“Fue muy impresionante ver dos latinas en el escenario con tanta energía y pasión” comentó Sofía Vergara.

Los cuatro jueces unánimemente dijeron sí, en español y así Andrea e Irene pasaron a la segunda fase de este Reality Show estadounidense, el cual tiene ahora sabor colombiano.

Double Dragon: SEXY Latina Twins Duo From Perú SAVE The Day On America’s Got Talent.