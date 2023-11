Ana del Castillo canceló show por “salud” y se fue a cantar con Silvestre

“El coordinador de la agrupación se comunicó con los empresarios para ultimar detalles de su presentación que traía una gran expectativa desde hace dos meses -reza el texto-. La presentación de Ana, que estaba programada para las 11 de la noche, por parte del equipo de la artista vallenata solicitan sea adelantada para las 9 de la noche, solicitud que fue rechazada, ya que a esa hora apenas está entrando gente al concierto. Ante la no aprobación de esa hora de presentación, el mánager de Ana llama a eso de las 7 de la noche a decir que la artista está presentando un cuadro de asma y que no va a poder asistir. La alcaldesa (Liceth Prieto) llama directamente a su equipo a pedirles que le cumplan al pueblo, después de más de una hora intentando dar solución, la artista resuelve enviar el adelanto/anticipo y decir que no se siente bien y no se va a presentar”, se lee en el comunicado que fue tendencia este fin de semana.