Angus Cloud, actor de Euphoria habría fallecido por sobredosis de fentanilo

“El único alivio que tenemos es saber que Angus está ahora junto a su padre, quien era su mejor amigo”, dijo la nota. “Euphoria”, protagonizada por Zendaya, es una de las series más vistas de HBO de todos los tiempos.

La serie desató pasiones por su oscura proyección de los asuntos que enfrentan los adolescentes en Estados Unidos hoy en día, incluyendo adicción a las drogas y violencia sexual. Cloud, descubierto por un director mientras caminaba con amigos en Nueva York, debutó como actor en la serie.

Anteriormente, la madre del artista fallecido, Lisa Cloud, había dejado en claro que el joven no tenía intenciones de quitarse la vida y se refirió a una posible sobredosis. Sin embargo, no terminó siendo así. Lea aquí: Así reaccionó Gerard Piqué a la nueva canción de Shakira: ‘El Jefe’

“Él no tenía la intención de acabar con su vida. Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches le dijimos cuánto nos queríamos y me dijo que me vería en la mañana. No sé qué habrá puesto en su cuerpo después de eso. Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se durmió y no despertó”, concluyó Lisa.