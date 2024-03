Anitta lleva el funk brasileño a las masas y lanza provocativo tema

Sobre el disco, Anitta dijo: “Funk Generation es un álbum donde celebro mis raíces. Es donde expreso el poder del funk carioca en cada pista, sus ritmos únicos, bailables y sensuales. Es un ritmo nacido en las favelas, donde crecí, y que destila resistencia y arte en todas las comunidades. Estoy orgullosa de trabajar en un proyecto sobre un género que ha sido injustamente estigmatizado en Brasil, pero que poco a poco está ganando reconocimiento en todo el mundo. En el álbum, traigo importantes colaboraciones que me ayudaron a contar esta historia. He participado en cada paso de la producción y la dirección visual, y he conseguido el resultado que me proponía”. (Lea aquí: Fonseca comparte la “Colección de recuerdos” con Santa Rosa y Chucho Valdés)

A la vanguardia de la introducción del Funk brasileño al mundo, Anitta lanzó ‘Funk Generation: A Favela Love Story’ en 2023 como precursor de este álbum que incluye los favoritos de los fans “Funk Rave”, “Used To be” y “Casi Casi”. Así mismo, sus últimos himnos “Bellakeo” con Peso Pluma, marca su entrada más alta en el Billboard Hot 100 hasta el momento, mientras que “Joga Pra Lua”, con Dennis & Pedro Sampaio, ha explotado en todo el mundo. “Joga Pra Lua” generó 44,9 millones de reproducciones en Spotify y 19 millones views en YouTube. Sobre Anitta, Billboard dijo: “Está dando toda la energía de ‘déjalo todo en la pista de baile’, y simplemente nos encanta escucharlo”. Mientras que Rolling Stone indicó: “puedes contar con este trío de super estrellas brasileñas para traer los temas de batidão más fogosos”.

Recientemente, la artista se presentó en su gira Carnaval da Anitta Tour, que recorrió su país natal, Brasil, durante su mundialmente famoso Carnaval. Durante la gira, Anitta se presento ante un público de 2 millones de fans en Brasil, con cobertura mediática en todo el mundo.