Antonela Roccuzzo, la mujer más respetada del mundo

Con el argentino se conoció porque el niño Messi, de cinco años, jugaba al futbolín con su primo Lucas Scaglia. Eran familias amigas que compartían hasta que la magia de Lionel lo llevó a volar a tierras del viejo mundo y en una Barcelona sin tecnología añoraba ver a su amada. Ya de adultos, bueno, jóvenes/adultos, Roccuzzo se mudó a la ciudad catalana para comenzar una vida codiciada por muchos y alcanzada por pocos. Lea aquí: ¿Efecto Messi?: la MLS registró promedio de asistencia récord

Pasó por allá en 2007. Si bien la confirmación de la relación fue en 2009, víspera del Mundial de Sudáfrica, no fue hasta 2017 que llevaron su amor ante el altar y con la libreta roja en mano oficializaron su unión. El matrimonio tiene tres hijos, Thiago (2012), Mateo (2015) y Ciro (2018), con ganas de ampliarla y buscar la ‘nena’, como lo confirmó Messi en conversación con el famoso comediante argentino, Migue Granados.

Cuando la mujer abrió sus redes sociales, los comentarios que recibía eran, en su mayoría, sobre ella, desde su físico hasta cómo debía comportarse, críticas y halagos coexistían. Era la mujer de Messi, una más entre las esposas de deportistas, pero todo cambió desde que Lionel Messi salió del FC Barcelona, ganó la Copa América, firmó con el PSG, ganó la Copa del Mundo, salió del PSG y fichó por el Inter de Miami. Los comentarios hacia Antonela comenzaron a cambiar, los seguidores del argentino decidieron “proteger” a la esposa del crack. Lea aquí: Antonela Rocuzzo reacciona a la publicación del nuevo lanzamiento de Shakira

“Segundo mandamiento: no desearás la mujer del GOAT Messi”, “Sigan bajando muchachos... a la esposa del capi, se le respeta”, “Chicas denle like a la esposa del Capitán, por favor, nosotros no podemos”, “Botón de like respetuoso para la mujer del rey”, “Like si respetas a la mujer del capitán”, son algunos de los comentarios que recibe diariamente sin importar el tipo de contenido que comparta, si es de las marcas con las que trabaja o fotos de ella en actividades cotidianas, de sus hijos o su pareja.

Adiós a Antonela Roccuzzo, la persona, mujer, hija, hermana, esposa, madre, empresaria, modelo... Hola a la mujer de Messi. Aquel código de respeto se creó limitado a ser la ‘mujer de’, en donde la figura masculina representa un poderío basado en la idolatría y fanatismo a alguien a quien admiran. Lea aquí: Video: Messi sorprende con un gesto con Antonela en la alfombra roja