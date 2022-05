“Aquí está tu papá”: Lowe León envió emotivo mensaje a Adhara

En medio de la promoción de su nuevo tema ‘No vuelvo contigo’, el artista fue entrevistado por SuperLike, sección de entretenimiento de RCN, donde aprovechó las cámaras no solo para hablar de su canción sino también para decirle a la pequeña que ”aquí está tu papá”, ya que para él Adhara sigue siendo su hija, aunque no pueda compartir su tiempo con ella.

Lowe León no se da por vencido. El cantante volvió a protagonizar una polémica en redes tras enviar un mensaje a Adhara, su hija con Andrea Valdiri. (Andrea Valdiri contó que se conoció con Saruma en casa de Lowe León)

“Espero que esa persona en algún momento pueda doblegar su ego, pedir perdón por definitivamente negarle esa posibilidad a la niña de tener a su padre. Hice todo lo posible en su momento por la vía conciliatoria para ejercer la paternidad de la niña y no fue posible, eso yo no me lo estoy inventando, eso la evidencia está y en algún momento va a salir todo”, dijo Lowe.

Además, el cantante se refirió nuevamente a su paternidad, indicando que la verdad algún día saldrá a la luz y aclaró que nunca ha evadido su responsabilidad como padre. (Lowe León insinuó que bebé de Andrea Valdiri no sería su hija)

“Si es mi niña aquí va a tener la posibilidad de estar con su papá y que comparta con sus hermanos como es el deber ser, pero yo en ningún momento soy, como me han hecho y han puesto a Colombia patas arriba en contra mío, a decir que yo soy un padre irresponsable, eso jamás nunca ha pasado”, agregó.

Finalmente, León envió un emotivo mensaje a su hija, dejando claro que siempre estará para ella, siempre y cuando ella quiera buscarlo.

“Aquí está tu papá. Si quieres buscar respuestas aquí siempre voy a estar con los brazos abiertos para ti”, puntualizó Lowe.

Hasta el momento, Valdiri no se ha pronunciado al respecto, pero sus seguidores lanzaron críticas hacía el cantante, afirmando que quiere llamar la atención. Sin embargo, otros usuarios siguen con la idea de que Adhara es igualita a él.

Cabe recordar que desde que Adhara nació a quien ha visto como figura paterna es a Felipe Saruma, ahora esposo de Andrea Valdiri, pues la pareja contrajo matrimonio en abril en una boda muy sencilla y ahora tienen planeada su luna de miel en Dubai, donde también se casarían en una ceremonia bajo la cultura asiática. (Video: Andrea Valdiri y Felipe Saruma ya dieron el sí)