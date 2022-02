“Aquí lo que importa es mi mamá”: J Balvin

“Esta semana sí ha sido negra”, señala Balvin, mientras se encuentra acostado en una camilla.

Aunque el antioqueño preocupó a sus seguidores al publicar el video en el que mostraba que se encontraba internado en una clínica, horas más tarde apareció comentando que se encontraba bien y que lo más importante en estos momentos era su mamá. (J Balvin pide un milagro para que su mamá se recupere)

“Ahorita estaba en la clínica, me pusieron suero, me dijeron que es por no dormir, no es nada grave, estoy bien. Aquí lo que importa es mi mamá”, aseguró el cantante.

Cabe recordar que desde hace varios días el cantante ha acudido a sus redes para pedirle a sus seguidores oraciones por la pronta recuperación de su madre y sigue pidiendo un milagro para poder ver pronto a su mamá en excelente estado de salud.