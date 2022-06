Así fue la historia de amor entre Shakira y Piqué

Para entonces, la cantante ya se había ido a vivir “indefinidamente” a Barcelona.

Pasaron dos años cuando la pareja tuvo su primer hijo: Milan, quien nació en enero de 2012. El segundo, Sasha, llegó tres años después, en el mismo mes del 2015. Ambos nacimientos alegraron la unión libre de la pareja, pero también le crearon dudas a Shakira sobre si abandonar su carrera para dedicarse a sus hijos.

Así se lo confirmó la cantante a la revista Vanity Fair en 2017, cuando señaló en una entrevista que había considerado dejar los estudios de grabación y regresar cuando el niño menor “fuera lo suficientemente independiente”. Ahí fue determinante Piqué: “Gerard me desbloqueó. Me dijo alto y claro que él nunca me permitiría que me retirara de la música. ‘Tú te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Y ahora sal fuera y haz lo que sabes hacer’”, le contó la barranquillera a la edición italiana. Le puede interesar: Shakira habría sufrido ataque de ansiedad en su peor momento con Piqué

En septiembre de ese mismo año comenzaron los primeros rumores sobre una supuesta separación. Por una parte, porque la pareja no tenía tanta actividad común en redes sociales y por otra, luego de que paparazzis captaran a Shakira llorando y discutiendo con Piqué durante una cena. Aunque la pareja negó la ruptura, no pararon los rumores desde esa época.

Ahora lo cierto es que la pareja confirmó el fin de la historia de amor luego de más de una década juntos. Lo hicieron a través de un corto comunicado conjunto, enviado a la agencia Efe, en el que señalaron: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.