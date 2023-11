Así terminó fan de Taylor Swift tras fuerte pelea; está herida

En medio del esperado The Eras Tour de Taylor Swift en Brasil, un grupo de aficionadas colombianas se hicieron virales en redes sociales después de que una de ellas se defendiera de una fan brasileña a las afueras del estadio olímpico Nilton Santos, quien les reclamó por presuntamente haberse colado en la fila de ingreso. Lea: Video: testimonio de colombianas agredidas en el concierto de Taylor Swift

Amé el "No te entiendo una monda mi llave" pic.twitter.com/NDynafOgIr

Por este hecho, el grupo de colombianas se volvió viral por la forma en que respondieron a los reclamos: “No te entiendo una mondá, mi llave”, habían dicho.

Luego, la brasileña se saltó de la valla que separa las filas y comenzó a golpear y jalar del cabello a las mujeres que se encontraban sentadas haciendo la fila. Como consecuencia de la agresión, la fan colombiana resultó con algunos moretones y compartió imágenes de sus heridas en las redes sociales. Lea: Concierto de Taylor Swift en Brasil terminó en tragedia: murió una fan

“Afortunadamente, todas nos encontramos bien, pero para que vean la magnitud de los hechos, estos son algunos de los moretones que tiene mi amiga que fue agredida por la brasilera, que si seguridad no hubiera intervenido a tiempo también hubiéramos sido nosotras”, señalaron por medio de sus redes sociales.

A pesar del altercado en la entrada del concierto, las fanáticas de la cantante pudieron disfrutar del show en una de las mejores ubicaciones, así lo reporto la cuenta de fans de Taylor en Colombia “Es este momento están teniendo a Taylor Justo al frente cantando Me Y So it goes”. Le puede interesar: Esto costaría la casa de Silvestre Dangond donde se registró el atraco