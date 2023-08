Bad Bunny enciende las redes sociales con candentes fotos

Pero el cantante no solo ha dejado a sus seguidores boca abierta con las fotos, sino con su nuevo proyecto en el mundo del séptimo arte. Después de su interpretación con Bullet Train y de estar junto a Gael García en la película Cassandro que está en proceso de lanzamiento, se ha filtrado en la prensa internacional que Benito se encontraba filmando en un local de Nueva York con el reconocido genio de la actuación, Al Pacino. ¿Estará trabajando en una producción cinematográfica o en un videoclip para su próximo sencillo?

"No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben cómo en realidad vivimos. En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso yo les digo que lo que ustedes vean, por ahí que no salió de mi boca no lo crean", sentenció en su concierto en el festival de Coachella, al que fue acompañado por su actual pareja, la modelo Kendall Jenner.