Barbie lanza su primera muñeca transgénero

"Laverne Cox usa su voz para amplificar el mensaje de ir más allá de las expectativas sociales para vivir más auténticamente", dijo la compañía en su página web.

En su diseño, Cox luce un vestido original hecho de tul de un color rojo intenso que cubre un "deslumbrante body plateado metalizado". También tuvieron en cuenta su cabello y para que se asemejara a la artista hicieron sus ondas y completaron el look con un maquillaje "dramático".

De Cox destacan que la actriz, productora, escritora y defensora consiguió su primera aparición en un drama de una cadena en 2008, inspirada en los logros de las mujeres trans que la precedieron. En 2012, obtuvo un papel destacado en Orange is the new black, “lo que la catapultó al estrellato y la llevó a convertirse en una actriz cuatro veces nominada al Emmy y productora ganadora del Emmy”.