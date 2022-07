BTS lanzará canción para el Mundial de Qatar

Aunque faltan cerca de cuatro meses para el inicio del Mundial Qatar 2022, en el mundo del fútbol ya se respira el ambiente del máximo evento del deporte, que se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

Uno de los temas que siempre genera más expectativa y polémica entre los hinchas es saber qué artistas estarán a cargo de la canción oficial del campeonato, que desde la edición que se jugó en Alemania en 2006, ha estado en la voz de artistas de talla internacional como la colombiana Shakira, el cubano Pitbull y el reguetonero puertorriqueño Nicky Jam, que en 2018 estuvo acompañado de Will Smith y Jam Feat en el tema Live It Up. (Las figuras del Grupo A en el Mundial de Catar)

Y tal parece que este año no habrá que esperar más, porque según informaron medios especializado en deporte como Marca, la banda coreana de K-Pop, BTS, producirá la canción oficial del Mundial.

Esto, porque según dio a conocer el medio surcoreano K-Media, el grupo compuesto por siete miembros –hace unos meses anunciaron su separación temporal–, hará una colaboración musical con la marca de carros Hyundai, que es uno de los patrocinadores oficiales del campeonato que reúne a las 32 mejores selecciones del mundo.